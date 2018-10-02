Köksal'dan İl Jandarma Komutanı Tataroğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay İdris Tataroğlu'nu ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Köksal ziyarette, Niğde İl Jandarma Komutanlığından Sivas İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Albay İdris Tataroğlun'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, esnaf teşkilatının çalışmaları ve işleyişi hakkında Tataroğlu'na bilgi veren Köksal, esnaf teşkilatı olarak güvenlik güçleriyle uyumlu çalıştıklarını, her zaman ilin huzurunu ve asayişini sağlayan güvenlik güçlerini önemsediklerini ifade etti.

Tataroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta görev yapmaktan dolayı mutlu olduğu kaydetti.

