Köksal'dan Gürün'e ziyaret

SİVAS (AA)- Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Gürün ilçesini ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Köksal, ilk olarak Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şemsettin Madeni ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na geçen Köksal, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nail Çakıcı ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin sonunda konuşan Köksal, esnaf teşkilatı olarak istişareye önem verdiklerini belirterek, "Oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek sorunlarını dinledik. Genel kurulumuzda bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimizi ifade ettik. Başkanımızı da ziyaret ederek esnafın yanında yer almasından ve sorunlarının çözümü için katkı sağlamasından dolayı şükranlarımızı sunduk. Esnaf ve sanatkarlarımız için de kooperatiflerimiz çok önemlidir. İlçemizde bulunan kooperatifimiz de esnafa hizmet için yeni bir bina yaptırmış. Başkanımızı ziyaret ederek, yeni yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunduk." ifadelerini kullandı.



