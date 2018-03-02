Kök boyalı ipleri tüm Türkiye'ye gönderiyorlar

ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde üretilen kök boyalı yün iplerin Türkiye'nin diğer bölgelerindeki halk eğitim merkezleri ve özel şirketlere gönderiliyor.Merkez Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,...