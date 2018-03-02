Kök boyalı ipleri tüm Türkiye'ye gönderiyorlar

ANKARA (AA) - Beypazarı Halk Eğitim Merkezinde üretilen kök boyalı yün iplerin Türkiye'nin diğer bölgelerindeki halk eğitim merkezleri ve özel şirketlere gönderiliyor.
Merkez Müdürü Hüseyin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum atölyesinde boyanan yün iplerin tüm Türkiye'de rağbet gördüğünü söyledi.
Kök boyanın rengini 100 yıl koruduğunu söyleyen Kaplan, "Bursa'dan gelen ham yün ipleri boyayarak Türkiye'deki diğer halk eğitim merkezlerine ve özel şirketlere gönderiyoruz. Belediyelerin düzenlediği kurslara da yün ip temin ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaplan, kök boya malzemesinde kullandıkları bitkileri bölgeden topladıklarını da sözlerine ekledi.