KODU Cup Türkiye yarışmasına başvuru için son gün 30 Haziran

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank’ın, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçirdiği “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesi kapsamında 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Kodu Programı’yla oyun yaratma yarışması “KODU Cup Türkiye 2018” için başvurular 30 Haziran’a kadar devam edecek.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın, Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçirdiği “Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor” projesi kapsamında düzenlediği Kodu Programı’yla oyun yaratma yarışması “KODU Cup Türkiye" bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

Temanın “Uzayda Yaşam” olarak belirlendiği “KODU Cup Türkiye 2018” yarışmasında üçerli gruplar halinde 8-14 yaş arası öğrenciler kendi yazdıkları oyunlarla rekabet edecek. Son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu yarışmayla çocukların teknoloji okuryazarlığı konusundaki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyen öğretmen ve öğrenciler, "qnbfinansbank.com/minikellerbuyukhayaller/minik-parmaklar-gelecegi-programliyor.aspx" adresinden kodlama eğitimleri hakkında detaylı bilgi alabilecek ve başvurularını tamamlayabilecek.

Başvurular arasından 8-11 yaş kategorisinden 5 takım, 12-14 yaş kategorilerinden 5 takım olmak üzere toplam 10 takım, öğretmenleri ve bir velileriyle birlikte İstanbul'da yapılacak finale davet edilecek.

Finalde yarışmacılar oyunlarını jüri karşısında tanıtacaklar ve her bir yaş kategorisinden ilk üçe kalanlar ödüllendirilecek. Birincilere ise ayrıca Kodu Kupası takdim edilecek.