Kodlama eğitimi ile binlerce gence yeni istihdam müjdesi

ANKARA (AA) - SELMA KASAP/AHMET SERTAN USUL - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezunu olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek." dedi.

Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin kodlamanın önemini daha da artıracağına işaret etti.

Gündelik hayatta kullanılan birçok ürün, süreç ve sistemde kodlamanın izlerinin görüldüğüne ve bu sistemlerin yenilenerek daha akıllı hale geldiğine dikkati çeken Saraç, "Kullandığımız telefonlardan otomobillere, oturduğumuz evlerden fabrikalara birçok ürün veya sistemde kodlama giderek daha fazla karşımıza çıkıyor. En basit cihazlar bile bünyesinde binlerce satırdan oluşan yazılımları barındırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerde farklı seviyelerde programlama eğitimi verildiğini ifade eden Saraç, "Yazılım konusunda ileri seviyede eğitim veren bilgisayar mühendisliği ve benzeri bölümlerden mezun olan gençlerimiz, lisans eğitimleri sırasında kazandıkları bilgi, beceri ve yetkinliklerle programlama veya kodlama konusunda ülkemiz iş gücüne önemli katkı sağlamaktadır. Birçok mühendislik programında da farklı programlama dillerini öğreten bilgisayar programlama dersleri mevcut. Aynı şekilde bilgisayar programcılığı gibi iki yıllık meslek yüksekokulu programlarında okuyan gençlerimize de belirli seviyede kodlama eğitimi verilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yekta Saraç, giderek önem kazanan kodlama eğitiminin üniversitelerde birçok disiplinde müfredata dahil edilerek başka alanlara da yaygınlaştırıldığını aktardı.

- Kodlama eğitimlerini öğretim üyeleri verecek

Başkan Saraç, birçok sektörde ve günlük hayatta giderek önemi artan kodlama eğitimini yaygınlaştırabilme adına üniversiteler ve ilgili kurumlarla çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Saraç, bu çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezun olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek. Hedef kitlemiz, üniversitelerin matematik, mühendislik, iktisat, işletme, istatistik gibi algoritmik düşünce yeteneğinin kazandırıldığı ancak kodlamanın yeterince öğretilmediği programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olan gençlerimiz. Gençlerimize yeni bir yetenek ve istihdam alanı kazandırılacak.

Proje kapsamında, ilgili programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar belirli düzeyde kodlama eğitimine alınacak. Eğitimleri üniversitelerdeki öğretim üyelerimiz verecek. Böylece gençlerimiz, kolay ve kısa sürede yeni bir beceri ve yetkinlik kazanarak farklı sektörlerde iş imkanına kavuşacak. Bu eğitimlerle, bu gençlerimize yeni bir yetenek kazandırmayı hem de yakın gelecekte ülkemizin bu alanlarda yaşayabileceği iş gücü açığını kapatmayı hedefliyoruz."

Yakın gelecekte birçok sektörde kodlamaya olan ihtiyacın daha da artacağını vurgulayan Saraç, birçok gelişmiş ülkede yürütülen benzeri projelerin artık Türkiye'de de hayata geçirildiğini söyledi.

- Kursiyerlere cep harçlığı da verilecek

Saraç, projeye ilişkin, "Kodlama eğitimlerinin, işgücü projeksiyonu da dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir'in aralarında bulunduğu pilot illerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projeye kabul edilen kursiyerlerin tüm eğitim masrafları İŞKUR tarafından karşılanacak ve kursiyerlere cep harçlığı ve kurs süresi boyunca sigorta imkanı sağlanacak. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilecek." diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, projenin yakında ayrıntılı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, "Proje çalışmasında yer alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem ve İŞKUR'un değerli yetkililerine gençlerimiz adına teşekkür ederiz." dedi.