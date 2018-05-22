Koçtaş'tan ramazan kampanyası

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, ramazan ayını temizlik malzemelerinden ev ve mutfak gereçlerine kadar birçok ürünü kapsayan ramazan kampanyası ile karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, aile bütçesine katkıda bulunan ramazan kampanyası ile birbirinden güzel fikirleri uygun fiyatlarla sunarak ramazan ayında da hayatı kolaylaştırıyor.

Sahurda en lezzetli ve pratik hazırlıklar için Arzum Sultane ızgara ve tost makinesi 159,90 TL yerine 139,90 TL’lik, King Lea çay makinası 219,90 TL yerine 179,90 TL’lik, Sinbo yumurta haşlayıcı ise 39,99 TL’lik uygun fiyatlarla Koçtaş mağazalarındaki yerini aldı.

Ramazan ayında iftar sofralarına keyif katacak Beko porselen semaver 309,90 TL’lik fiyatıyla alıcısını beklerken, su hazneli tepsisi ile Sinbo camlı ızgara 129,90 TL’lik, aşırı ısınmayı ve susuz çalışmayı önleyen, kablosuz kullanım özelliğine sahip Sinbo pratik cezve ise 26,99 TL’lik avantajlı fiyatıyla satışa sunuluyor.

Koçtaş, yaşam alanlarında temizliği hızlandıran pek çok pratik öneri ve fonksiyonel ürünü de çok uygun fiyatlarla sunuyor. Temizlikte işleri kolaylaştıran Parex twister temizlik seti 89,99 TL yerine 69,99 TL’lik, Parex Tornado temizlik seti 69,99 TL yerine 49,99 TL’lik, Parex 8’li yeşil oluklu klasik sünger 12,99 TL yerine 9,99 TL’lik, Parex 20 adet temizlik bezi 16,99 TL yerine 12,99 TL’lik fiyatlarla Koçtaş mağazalarında alıcılarını bekliyor.

Çok amaçlı dolap içi düzenleyici 4,99 TL yerine 2,99 TL’lik, Detox matarası 16,99 TL yerine 9,99 TL’lik, poşetlik 9,99 TL yerine 5,99 TL’lik, yapışmaz kapaklı buzluk 6,99 TL yerine 4,99 TL’lik fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

15 Haziran tarihine kadar geçerli olacak indirimlerden yararlanarak Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler, Koçtaş mağazası veya "koctas.com.tr"yi ziyaret edebiliyor.