KoçSistem'in uygulaması Pixage İngiltere'deki spor salonlarında

İSTANBUL (AA) - KoçSistem’in tamamen kendi kaynakları ile geliştirdiği yüzde yüz yerli dijital yayıncılık uygulaması Pixage, İngiltere'deki 115 spor salonunda kullanılmaya başlandı.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, yenilikçi ürün, hizmet ve servisleriyle şirketlere rekabet avantajı ve verimlilik kazandıran KoçSistem, "Geleceği Keşfet" marka söyleminden yola çıkarak Türkiye’nin teknoloji üretimine somut projelerle katkı sunmaya devam ediyor.

KoçSistem’in 2008 yılında piyasaya sunduğu, yüzde yüz yerli dijital yayıncılık uygulaması Pixage, 2012 yılında İngiltere Premier Ligindeki 22 Stadyumun ekran yönetimini sağladıktan sonra yeni bir projeyle bir kez daha İngiltere’de kullanılmaya başlandı.

İngiltere’nin spor alanında uzman reklam şirketlerinden Sports Revolution ile yapılan anlaşma sonucunda, Cambridge, Workshire gibi popüler şehirler başta olmak üzere İngiltere’nin farklı bölgelerinde yer alan 115 spor salonundaki ekranların yönetimi Pixage uygulaması ile sağlanıyor.

Böylece spor salonlarındaki, tüm yayın akışı mekan ve zamana göre gruplanıyor, hedef kitleye doğru zamanda doğru mesajlar iletilebiliyor. Ekranlardaki içerikler, yönetim paneline entegre uygulamalarla (tarih, saat, hava durumu, döviz durumu) zenginleştirilirken, kaliteli yayın ve zengin görsel içeriklerle mesajlar hedef kitleye en etkili şekilde iletiliyor.

- Uygulama; İngiltere Premier Ligi'ndeki 22 stadyumda da kullanılmıştı

Ekranlarda farklı tasarımlarla ders programı, reklam yayını ve özel spor videoları yayınlanıyor. Ayrıca firmaya özel bir geliştirmeyle ekranlardaki görsel içerikler ile müzik yayınının senkron olarak çalışması sağlanıyor. KoçSistem Bulut altyapısının kullanıldığı dijital yayıncılık uygulaması Pixage sayesinde, aynı zamanda, ekranlardaki içerikler her an kolayca güncellenebiliyor, böylece ders programlarındaki değişiklikler anında ekranlara yansıtılabiliyor.

LED panel uygulamalarıyla özellikle stadyum ve arena gibi dış mekanlarda ve bu ekranların diğer yayın sistemleri ile entegrasyonu alanında geniş bir coğrafyaya hizmet sunan "Avrupa’da Yılın Teknoloji Çözümü" ödülü sahibi Pixage uygulaması daha önce 2012 yılında İngiltere Premier Ligi’ndeki 22 stadyumda kullanılmıştı.

KoçSistem Ar-Ge ve Yenilik Merkezi’nde mühendisler tarafından geliştirilen ilk ürün olma özelliğine sahip olan Pixage, kısa zamanda ulusal ve uluslararası arenada başarı hikâyesi olarak gösterilen pek çok projede tercih edildi.

Pixage uygulamasının kullanıldığı Fenerbahçe Uluslararası Spor kompleksi Ülker Sports Arena, Avrupa’nın en geniş kapsamlı “Entegre Spor Arenası Yayın Platformu” olarak devreye alınmıştı.

- "Faaliyetlerimizi genişletmeye devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem’in geliştirdiği yüzde yüz yerli teknoloji ürünlerinin yurt dışında gördüğü rağbet karşısında memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye’de değil yurt dışında bulunan firmaların da yenilikçi teknoloji ürün ve hizmet konularındaki ihtiyaçlarını karşılamada ve yetkinliklerini dijital dünyaya uygun hale getirmede çözüm ortağıyız. Hedefimiz, dijitalleşmeyi temel alarak ülkemizin, dünyadaki sayılı dijital yayıncılık çözümleri arasında yer alan Pixage gibi yüzde yüz yerli ürün ve hizmetlerle teknoloji ihraç etmesine katkı sağlamak. Faaliyetlerimizi de bu yönde genişletmeye devam ediyoruz."