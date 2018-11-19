KoçSistem ve Tofaş'tan bilgi teknolojileri alanında iş birliği

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, Tofaş'a "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Robotik Süreç Otomasyonu" projesi ile destek vermeye başladı.

KoçSistem tarafından yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Keşfet" söylemi ile teknoloji trendlerini Türkiye ve işletmelerin hizmetine sunan şirket, "Dijital İş Gücü - Robotik Süreç Otomasyonu (RPA)" çözümlerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda KoçSistem, son iki yılda Türkiye otomotiv sanayisinde öne çıkan Tofaş'ı da "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Robotik Süreç Otomasyonu" projesiyle destekliyor.

Robot teknolojisi sayesinde Tofaş'ın Mart 2018'den bu yana bilgi teknolojilerine açılan çağrılarını yüzde 33'e varan oranda çözen KoçSistem, şirketin toplam çağrı çözüm sürelerinde de yüzde 80'e varan bir iyileştirme elde etmesini sağladı.

KoçSistem'in Tofaş ile iş birliği yaptığı dijital dönüşüm çalışmalarında 12 aktif proje bulunuyor. Tofaş'ın "Bilgi ve İletişim Teknolojileri Robotik Süreç Otomasyonu" projesi kapsamında robot teknolojisi ile şifre sıfırlama, kilit kaldırma, yeni şifre belirleme, arıza kodu tanımlama, kampanya tanımlama, personel tanımlama, işçilik kodu tanımlama, satış temsilcisi tanımlama ve sanal istemci sorunları gibi pek çok işlem kolayca ve insan hatasız yapılabiliyor.

KoçSistem'in bulut hizmeti ile altyapı maliyeti gerektirmeden hizmet veren sistemde "kullandıkça öde" modeli işliyor.

Tamamlanan projeler kapsamında bugüne kadar 4 bin 302 sorun çağrısı RPA tarafından kapatıldı. Ayda ortalama 2 bin çağrı RPA tarafından kapatılırken, bu da çağrıların yüzde 34'üne denk geliyor. Böylece RPA, ortalama masa üstü destek çözüm süresinin iyileştirilmesine ve çalışanların iş sürekliliğine büyük katkı sağlıyor.

Tofaş, bu proje ile IDC Manufacturing Executive Summit 2018 etkinliği kapsamında da "Müşteri Deneyimi" alanında ödüle layık görüldü.





- "Bu teknolojiyle insan hatasını en aza indiriyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, ilerleyen dönemlerde daha çok sayıda kurumun dijital dönüşüm süreçlerinde çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurumların gelenekselin yanı sıra dijital çağa ayak uydurmaları, inovatif çalışmaları destekleyerek dijital dünyanın bir parçası olmayı istemeleri bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye'yi kalkındıracak, pek çok farklı sektörü ileriye taşıyacak olan dijitalleşme hedefi doğru bir yol arkadaşı ile kolaylıkla hayata geçebilir. Türkiye otomotiv sanayisinin öncü kuruluşu Tofaş ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz de bu amaca hizmet ediyor. Tamamı yerli insan kaynağı ile hayata geçirdiğimiz RPA teknolojisi ile Tofaş'ın yardım masası iş süreçlerini otomatize ederek verimlilik artışı sağlanmasına ve de insan kaynağının daha etkili çalışmasına destek olduğumuz gibi birim bağımsız çalışan bu teknolojiyle insan hatasını en aza indiriyoruz."

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu da bu projede KoçSistem ile iş birliği yapmaktan son derece memnun olduklarını dile getirerek, "İlk seviye destek hizmetlerinde RPA kullanarak ciddi verimlilik kazandık. Projede kullandığımız RPA süreçlerini iş birimlerimizde de yaygınlaştırmaya başladık ve kısa zamanda ciddi tasarruf elde ettiğimizi gördük. RPA, digital dönüşüm stratejilerimiz arasında önceliklerimiz arasında ilk sırada yer almaya devam edecek." ifadelerini kullandı.



