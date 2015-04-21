Koçkar Şehitleri Anıldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 1990’lı yıllardan şimdiye kadar çeşitli tarihlerde PKK mensupları ile girmiş oldukları çatışmalarda şehit olan 23 Koçkar köylüsü için anma töreni düzenlendi.Civar köy ve mezralarda onlarca vatandaşın katıldığı anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemiyle ilgili ilk konuşmayı şehit yakınlarından Ömer Çiçek yaptı.Törende bir konuşma yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kendisinin etkinliğe bir milletvekili olarak değil, şehit annesi olarak geldiğini söyledi. Eronat, "Ben 3 ocak 2008 tarihinde tek evladımı PKK bombasıyla teröre kurban verdim. Benim çocuğum o gün dershaneye gidiyordu, tek suçu dershaneye gitmekti, yanında kitapları vardı, cebinde sadece matematik ve fizik formüllerinin yazılı olduğu kağıtlar vardı, cebinde bir bomba yoktu, silah yoktu, taş yoktu, sapan yoktu, molotof yoktu, sadece tek suçu öğrenci olmaktı. Onunla birlikte, 6 çocuk ve bir baba hayatını kaybetti" dedi."EN BÜYÜK PROJEMİZ ÇÖZÜM SÜRECİDİR"Kanın kanla yıkanmayacağını belirten Eronat, "Cumhurbaşkanımızın bir lafı var, baldıran zehri de içsem ben bu sorunu çözeceğim diyor. Biz çok baldıran zehrini içtik, bu sorunu çözmekte kararlıyız. Ben bir şehit ailesi olarak intikam hisleriyle yola çıkmadım, sizlerinde bu kadar şehit vermenize rağmen intikam hisleriyle dolu olmadığınıza inanıyorum. Et ile tırnak olmuş halklarız biz, hep birlikte çözüm sürecinin gelişmesi için, sonuca ulaşması için gayret etmeliyiz" diye konuştu.Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz de her devletin bir varoluş mücadelesi sürdürdüğüne dikkat çekti. Güleryüz, "Bazen dağda askeriyle, polisiyle mücadele verir, bazen de sizler gibi tertemiz vatandaşların duruş sağlanmasıyla anlam bulur bu nazlı bayrak, bu al sancak, bu kanını ecdadında, milletinden alan bayrak değer bulur, değer kazanır" şeklinde konuştu.Daha sonra konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise bugün 90’lı yıllarda şehit düşen 23 arkadaşımızı anmak için toplandıklarını söyledi. Şehit düşenlerinin bazılarının korucu, bazılarının da sivil olduğunu ifade eden Maraşlı, "Biz burada bugün birlik içinde beraberlik içinde huzur içinde bulunuyorsak bu vatandaşlarımızın, şehitlerimizin kanlarıyla yaptıkları hizmetlerden dolayıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın renginde şehitlerimizin kanları vardır, bunları unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullandı.İlçe Müftü Vekili Murat Eren’in okuduğu duaların ardından tören son buldu.Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakır Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, Kulp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Teyar Karakoç, MHP Diyarbakır 5. sıra milletvekili adayı Recep Donat ve çok sayıda vatandaş katıldı.