Koçer, İstanbul Yalıhüyüklüler Derneğini ziyaret etti

KONYA (AA) - Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İstanbul Yalıhüyüküler Derneğini ziyaret etti.

İstanbul Yalıhüyüklüler Dernek Başkanı Mustafa Minaz ve yönetimi tarafından karşılanan Koçer, Bağcılar'da bulunan dernek binasında Yalıhüyük için yapılabilecekler ile Kurban Bayramı'nın 3. günü Gölcük Yaylası'nda yapılması planlanan yayla şenlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Koçer, ayrıca Bozkırlılar Vakfı Başkanı ile Bozkır Köyleri dernek başkanlarının katılımı ile Bademliler Derneğinin düzenlediği geleneksel pilav günü toplantısına katıldı.