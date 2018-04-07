Koçer, güven tazeledi

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği'nde genel kurul gerçekleştirildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda başkanlık seçimleri de gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut dernek başkanı Faruk Koçer, 59 mahalle muhtarından aldığı oyla yeniden aynı göreve getirildi. Seçim sonrasında yeni yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, seçimlerin ardından mahalle muhtarlarına gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederek, "Dava arkadaşlarımız bu görevi tekrar bana layık gördüler. Kendilerine bu seçimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız muhtarlara çok değer veriyor." diye konuştu.



