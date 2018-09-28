Kocasinan'ın çehresi güzelleştiriliyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesince hizmete sunulan parkların fonksiyonel olmasının yanı sıra estetik özellikleriyle ilçenin güzelliğine güzellik katmasına da özen gösteriliyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu çerçevede Yeşil Mahalle'deki yeni park çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenilikçi belediye olarak vatandaşların huzuru ve mutluluğu için yeni ve farklı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

İlçenin ihtiyaçlarını gidermenin yanında çehresini de güzelleştirmek için çalıştıklarını anlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinanımızı, çevre düzenlemeleriyle, imar çalışmalarıyla sosyal anlamda yapılan projelerle değiştirmeye devam ediyoruz. Bu değişim, dönüşümle birlikte Kocasinan, yeni Kocasinan'a hazırlanıyor. Yeşil Mahallemiz de değişim dönüşümün yaşandığı mahallelerden bir tanesi. Erkilet Bulvarı üzerindeki imarsız yapıların ortadan kalkmasıyla birlikte hem Yeşil Mahallemizin hem de Mithatpaşa Mahallemizin çehresi şimdiden değişti. İnşallah buralar çok daha güzel yerleşim yerleri haline gelecek. Yapılan her bir çalışmanın fonksiyonel olması bizim öncelikli başlığımız. Ama bununla birlikte yapılan işlerin estetik olması da önemli bir başlık. Vatandaşlarımızın kullanabilmesi için fonksiyonel olmasının yanında estetik açıdan da çevreye güzellik katacak parklar yapıyoruz. Bölge sakinlerimize hizmet verecek olan parkımız, en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek. Yaptığımız çalışmalarımızla Kocasinanımıza değer katmaya devam edeceğiz."