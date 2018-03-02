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Kocasinan'dan çok amaçlı tesis açılışı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan çok amaçlı tesis düzenlenen törenle açıldı.Ebiç Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı tesisin açılış törenine, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,...

02 Mart 2018 Cuma 17:42
Kocasinan'dan çok amaçlı tesis açılışı
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KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan çok amaçlı tesis düzenlenen törenle açıldı.

Ebiç Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı tesisin açılış törenine, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile davetliler katıldı.

Vali Kamçı, törende yaptığı konuşmada, tesisin Ebiç Mahalle sakinlerinin yaşamlarına değer katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İlimizde vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında yeni proje ve yatırımlar gerçekleşiyor. Kayseri'yi geleceğe taşıma noktasında belediyelerimiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızla önemli çalışmaları el birliğiyle yürütmeye çalışıyoruz ve bir bir hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Ebiç'e sosyal tesis kazandıran Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar da, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek için çalışmalarını artırdıklarını belirterek, "Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzle kırsal mahallelerimize daha güzel hizmetler kazandırıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak kırsal mahallelerimize önderlik yaparak Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Projemizi hayata geçirdik. Çiftçi kardeşlerimizle Kocasinan’da yeni ürünler üretebilmenin önünü açıp, onların daha iyi koşullarda yaşamalarına katkı sağlayacağız. Hizmetlerimiz daha iyi yarınlara ulaşmak için devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ebiç MahallesiKocasinan BelediyesiVali Süleyman Kamçı
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