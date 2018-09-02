Kocasinan'da

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından Yemliha Mahallesi'nde geleneksel hale gelen Yamula patlıcanı tanıtım etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Yamula patlıcanının tanıtımı için düzenlenen etkinlik, Kızılırmak Nehri'nin kenarında gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Vali Yardımcısı Nail Anlar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Meclis üyeleri ve davetliler katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kocasinan ilçemizdeki 48 kırsal mahallemizin her birinin, Yemliha gibi farklı özellikleri var ama Yemliha patlıcanıyla meşhur. Yamula patlıcanının güzelliği ve lezzeti tüm Türkiye’de bilinir vaziyettedir. Yamula patlıcanı, coğrafi işaretiyle Türkiye'de aranan bir lezzet. Bu ürünün gün yüzüne çıkmasında Yemlihalı kardeşlerimin büyük emekleri var. Diğer mahallelere olduğu gibi Yemliha Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz."