Kocasinan'da park ve bahçe çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 332’ye yükseltti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, 250 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulduğunu bildirdi.

Çolakbayrakdar, 2017 yılı içerisinde 85 yeni park yapımına başlandığını ve mevcut parklarında yenilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 85 adet yeni park yapımına başladık ve yarısından fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bitki ve çiçek çeşidiyle farklı bir tasarıma sahip yeni ve fonksiyonlu parklar yaparken, bir yandan da Türkiye’ye örnek teşkil eden teknoloji parklar yapıyoruz. Ayrıca çiftçilere alternatif ürün çeşidi sunmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 10 bin metrekare alan üzerinde tıbbı ve aromatik bitkilerinden oluşan 46 bin fidan diktik. Özellikle ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta farklı kesimlerle 100 bin adet fidanı toprakla buluşturduk."



