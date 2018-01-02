banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kocasinan'da park ve bahçe çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 332’ye yükseltti.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırmanın...

02 Ocak 2018 Salı 18:11
Kocasinan'da park ve bahçe çalışmaları
banner230

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında yaptığı çalışmalarla park sayısını 332’ye yükseltti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırmanın gayreti içinde olduklarını belirterek, 250 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturulduğunu bildirdi.

Çolakbayrakdar, 2017 yılı içerisinde 85 yeni park yapımına başlandığını ve mevcut parklarında yenilendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı yeniledik. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 85 adet yeni park yapımına başladık ve yarısından fazlasını vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bitki ve çiçek çeşidiyle farklı bir tasarıma sahip yeni ve fonksiyonlu parklar yaparken, bir yandan da Türkiye’ye örnek teşkil eden teknoloji parklar yapıyoruz. Ayrıca çiftçilere alternatif ürün çeşidi sunmak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için 10 bin metrekare alan üzerinde tıbbı ve aromatik bitkilerinden oluşan 46 bin fidan diktik. Özellikle ağaç dikim sezonuyla birlikte her hafta farklı kesimlerle 100 bin adet fidanı toprakla buluşturduk."


Anahtar Kelimeler:
KayseriKocasinan Belediye Başakanı Ahmet ÇolakbayrakdarKocasinan Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim