Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirine bağlayacak olan alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm sayesinde iki bulvarı birbirine bağlayarak, ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını belirtti.

Geçen haftalarda anahtar teslim törenini gerçekleştirdikleri Ziyagökalp Mahallesi'nde, yıkım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Dönüşümde önceliğimiz mülkiyet sahiplerinin rızasını almak. Bu şekilde modern şehir için gerekli olan yapıları yaparken eski köhne binaları mülkiyet sahiplerinin rızasını alarak yıkmaya devam ediyoruz. Bir yandan da burada yaşayan hemşehrilerimizi modern evlerine kavuşturuyoruz. Mülkiyet sahiplerinin yeni evlerine taşınmasıyla birlikte buradaki imarsız evler yıkılacak. Dicle Caddesi’nin devamı olan Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'nı birbirine bağlayan kısım tamamlanarak, yeni bir aks ile kesintisiz bir ulaşım sağlayacağız. Kentsel dönüşümle şehre kazandıracağımız yeni aks, ulaşımda Kayseri'ye yeni bir soluk katacak. Hemşehrilerim, en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun."