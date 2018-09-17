Kocasinan'da 6 bin metrekarelik alana park yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi 6 bin metrekare alana modern ve çok fonksiyonlu bir park yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuzlar Mahallesi'nde 6 bin metrekare alana yapılacak parkta çocukların yanında yetişkinler içinde özel alanlar olacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yeni bir park alanı kazandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Parkımızda çocuklarımızın eğlenebileceği oyun grupları ile yetişkinlerimizin spor yapabilecekleri spor aletleri yer alacak. Tabi ki tüm parklarımızda olduğu gibi yeşil alanlar, pergola ve benzeri yapılarla mahalle sakinlerimizin günlerini geçirebilecekleri mekanlar da olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla parkımızı bu yıl içinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Burada olduğu gibi imar hareketiyle birlikte tüm mahallelerimizde park, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına açıyoruz."

