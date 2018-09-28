Kocasinan Bulvarı'nda yenileme çalışması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince Kocasinan Bulvarı Tuna Caddesi kavşağı ile Argıncık ışıklar arasında yol yenileme çalışması yürüteceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kocasinan Bulvarı'nda Tuna ve 30 Ağustos katlı kavşağı hizmete açılmadan önce Argıncık ışıklar ile Tuna Caddesi kavşağı arasında kot düşürme ve asfaltlama çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışmalar nedeniyle yolun iki gün süreyle trafiğe kapatılacağı vurgulanan açıklamada, "Çalışmalar 28 Eylül Cuma günü saat 22.00'da başlayacak ve 1 Ekim sabahına kadar devam edecek. Çalışmalar süresince Argıncık ışıklar ile Tuna Caddesi kavşağı arası Ankara yolu istikametinde trafiğe kapatılacak. Sürücüler Argıncık ışıklarda, Argıncık ya da Sivas Caddesi istikametine yönlendirilecek." ifadelerine yer verildi.



