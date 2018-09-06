Kocasinan Belediyesi'nin yol çalışmaları

KAYSERİ (AA) - "Yol medeniyettir" anlayışıyla hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediyesinin Yakut Mahallesi’nde kesintisiz bağlantı sağlayacak yeni yol çalışması devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da asfalt rekoru kıran belediye, Yakut Mahallesi'nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na olan giriş ve çıkış hatlarında yol çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt çalışmalarının tamamlandığı kısımda daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla yol çizgi çalışması yapılıyor.

Güvenlik çizgilerinin çekildiği yolun çalışmalarını büyük bir titizlikle kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Kocasinan'da ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırarak yüksek standartlarda yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eş zamanlı olarak çalışmaların devam ettiğini anlatan Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak her alanda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekibimiz, Yakut Mahallesi Akmescit Caddesi'ndeki asfaltlama çalışmalarını tamamlamak üzere. Bu çalışmalarla birlikte mahallemizin ihtiyacı olan ana giriş ve çıkış hattını oluşturan bulvarın bir kısmı tamamlanmış olacak. Devamında Bekir Yıldız Bulvarı ile bağlantılı olacak yolda çalışmalarımız devam edecek. Burada olduğu gibi ekiplerimiz diğer mahallelerimizde de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."