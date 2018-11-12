Kocasinan Belediyesinin 3,5 yıllık icraatları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, görevde olduğu 3,5 yılda yaptığı icraatları anlattı.

Kocasinan Akademi Erciyesevler Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda gazetecilere sunum gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, göreve geldikleri ilk günden itibaren kendilerine hedefler belirlediklerini ve Kocasinan'ın çehresini değiştirmek için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesindeki tecrübelerini belediye başkanı olduğu günden itibaren ilçeye hizmete dönüştürmeye çalıştığını belirten Çolakbayraktar, "Göreve geldiğimiz ilk gün kendimize bir hedef çizdik. Yapacağımız her işin neticesinde bir kazanım elde etmeyi hedefledik. Değer katan projelere imza attık. Neticede de Kocasinan'ın çehresini değiştirdik. Göreve ilk geldiğimizde 'Kocasinan Kayseri'nin yeni yüzü olacak' dedik. Yeni Kayseri Kocasinan'da kurulacak bunu da bilerek, ayakları yere basarak, tanıyarak söyledim. Çünkü ben 10 sene Kocasinan Belediyesinde 10 yıl meclis üyeliği yaptım. Burasını çok iyi biliyorum." diye konuştu.

Kocasinan Belediyesinin 116 mahallede 400 bin nüfusa hizmet verdiğini dile getiren Çolakbayraktar, şunları kaydetti:

"Vatandaşı dinleyerek onlardan aldığımız geri dönüşlerle prjoeler hazırladık. Bu kapsamda 'başkan sizi dinliyor' diye proje başlattık mahalle mahalle gezdik. Sonuçta büyük bir alanda hizmet verdiğimiz için aksamalar olmasın diye, anında çözüme ulaşmak için Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız buralara telefonla ulaşıyor. Onların taleplerini anında alıp, vatandaşların yardımına gece gündüz demeden koşuyoruz. Belediyecilikte Kayseri modelini daha yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Kocasinan için kentsel dönüşüm olmazsa olmaz bir şeydi ve bunu ihtiyaç olan mahallelerde hayata geçirdik. Kentsel dönüşümü biz sadece eski binaların yıkılıp yenilerinin yapılması olarak gündemimize almadık. Biz kentsel dönüşümü sosyal dönüşüm olarak kabul ettik ve o yolda dönüşümler yaptık. Her yaptığımız kentsel dönüşümün içerisinde sosyal bir tema var. En önemli kentsel dönüşüm alanımız Ahi Evran bölgesiydi. Burada yapısı bulunan insanlarla oturduk konuştuk, anlaştık ve gönül rızalarını alarak eski yapıları kaldırdık ve sonuçta burada Kocasinan'a değer katacak yeni bir mahalle ortaya çıkacak. Çalışmalar hızla devam ediyor. Ahi Evran'daki proje kapsamında ekolojik bir köprü yacağız. Bu köprünün bir ucu Kent Balkon ismini verdiğimiz 200 bin metrekarelik parkada olacak diğer ucu karşısındaki Harikalar Diyarına ulaşacak."

- Sosyal belediyecilik çalışmaları

Sosyal belediyecilik alanında da önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini aktaran Çolakbayraktar, "Sosyal belediyecilik yapmak için bu faaliyetleri gerçekleştirebileceği mekanlara sahip olmak gerekir. Biz de burada yola çıkarak hızla tesisleşmeye başladık. Birçok mahalleye semt konakları, Kocasinan Akademi gibi sosyal tesisler inşa ettik. mevcut tesislerimizin yanı sıra inşaatı devam eden bir çok tesisimizde kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine açılacak." diye konuştu.

Yine belediye sınırları içerisinde olan tarihi mekanların restorasyonu için de projeler hazırladıklarını ifade eden Çolakbayraktar, şöyle devam etti:

"Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamudan kalan atıl yapıları düzenleyerek vatandaşların, öğrencilerin hizmetine sunduk. Öte yandan yine Kocasinan sınırları içerisinde kalan tarihi yapıları da restore etmek için çalışmalar başlattıklarını. Hoca Hasan Medresesi, Birlik Hamamı bunlardan birisi. Özellikle Birlik Hamamını yapıp burasını hamam müzesine dönüştüreceğiz. Temizlik medeniyetinde hamamların olduğu günleri anlatmak lazım. Gençlerimize bizim olan değerleri anlatacak mekanları ortaya çıkarmamız lazım."