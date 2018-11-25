Kocasinan Belediyesinden yangın tatbikatı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı iş birliğiyle çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimde yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın sürekli bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrendi. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesi hayatı önem taşımaktadır. Bizim önceliğimiz özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız devam edecek.”