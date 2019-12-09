Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz erzak paketi dağıtıyor.Belediyenin 2017 yılında başlattığı uygulama kapsamında ilçe genelinde toplam 174 çölyak hastası aileye bin 955 paket glütensiz erzak paketi verildi.Başkan...

Genel 09.12.2019, 16:57
Kocasinan Belediyesi'nden çölyak hastalarına destek
banner230

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi çölyak hastalarına glütensiz erzak paketi dağıtıyor.

Belediyenin 2017 yılında başlattığı uygulama kapsamında ilçe genelinde toplam 174 çölyak hastası aileye bin 955 paket glütensiz erzak paketi verildi.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, ailelerde bulunan çölyak hastası birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yaptıklarını belirtti.

Çölyak hastalarının sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "Belediye olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız kararla 2 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler her geçen gün artarak devam ediyor." dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çölyak hastaları için hazırladığı paketlerde makarna, un, bisküvi, çikolata, kek, ekmek karışımı ve hamur işi karışım gibi glütensiz ürünlerden oluşan yiyecekler bulunuyor.

#Çölyak #gluten #kayseri
Yorumlar (0)
banner287
banner269
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 09 Aralık 2019
İmsak 06:12
Güneş 07:40
Öğle 12:39
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@