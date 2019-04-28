Kocasinan Belediyesinden bilgi yarışması

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, öğrencileri "Bilgi ve Genel Kültür" yarışmasıyla bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Necmiye Sami Yangın Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanındayız. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes için projeler üretiyoruz. Okullarımızda oyun, sosyal ve spor alanlarıyla ilgili projeler üretmenin yanı sıra öğrencilerin bilgi ve kültürünü artıracak yarışmalara da destek oluyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmamızla milli ve manevi değerlere sahip çocuklarımızın yetişmesine katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacağız. Öğrencilerimizin göstermiş olduğu üstün başarılardan ötürü onları tebrik ediyor, evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum."