Kocasinan Belediyesinde ikramiye sevinci

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, çalışanların ikramiye ödemelerini Ramazan Bayramı öncesinde yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye çalışanları ikramiye ödemelerinin bayram öncesi yapılmasını sevinçle karşıladı.

Kocasinan Belediyesi’nin işçi dostu bir belediye olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Daha bayram gelmeden işçilerimize erken bayramı yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede çalışan personelimizin yüzlerini güldürmüş oluyoruz. Bizler çalışanlarımızı bu memlekete hizmet edenler olarak gördüğümüz için onların haklarını en iyi şekilde koruyoruz. Böylelikle onlar da bu memlekete daha iyi hizmet edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, 'Çalışanların hakkını alın teri kurumadan önce ödeyin' öğretisi ile çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.