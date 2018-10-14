Kocasinan Belediyesinde eğitim seminerleri

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi, öğrencilerin çevre ve geri dönüşüm konusunda hassasiyetlerini arttırmak için eğitim seminerlerine devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, binlerce öğrenciye ulaştığı çevre ve geri dönüşüm eğitimlerine yeni eğitim öğretim döneminde Mehmet Alçı İlkokulu'nda başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılması ve çevreye daha duyarlı bireylerin yetiştirilmesi konusunda okullarda gerçekleştirdikleri eğitim seminerlerine düzenli olarak devam ettiklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla atıkların önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak yatırımlar yapıyoruz. Proje ve yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımızın çevre ve geri dönüşüm bilincini de erken yaşlarda edinmeleri geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı ambalaj atıkların doğru şekilde toplanması, ülke ekonomisine ve çevreye kazandırılması için eğitim seminerlerimizle çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz."



