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Kocasinan Belediyesi'nde asfalt çalışmaları
KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi'nin, son 5 yılda bir milyon 100 bin ton asfalt serimi ve 825 kilometre yol yaptığı bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha geniş ve...
Genel 12.12.2019, 15:06
KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi'nin, son 5 yılda bir milyon 100 bin ton asfalt serimi ve 825 kilometre yol yaptığı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha geniş ve konforlu yollarla şehrin alt ve üst yapısını geleceğe hazırladıklarını belirtti.
Kocasinan’da her zaman en iyi ve en kaliteli hizmeti hedeflediklerini belirten Çolakbayrakdar, "Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor." diye konuştu.
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