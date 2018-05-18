Kocasinan Belediyesiden ihtiyaç sahilerine yardım

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesince Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi 15 bin aileye ulaşıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen proje kapsamında yardımsever vatandaşlardan gelen giysi,...