Kocasinan Belediyesiden ihtiyaç sahilerine yardım

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesince Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi 15 bin aileye ulaşıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen proje kapsamında yardımsever vatandaşlardan gelen giysi, ev eşyası gibi bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Kent genelindeki çeşitli noktalara konulan toplama ve dağıtım merkezleriyle 10 ayda 15 bin ihtiyaç sahibine ulaşıldı.
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan ayında yardımları arttırarak devam ettiklerini kaydetti.