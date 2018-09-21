Kocasinan Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eski Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu katıldı.

Muharrem ayının, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Aşure, Hz. Nuh'un gemisindeki tufan sırasında, Müslümanların gıda olarak ellerinde ne varsa hepsini bir araya getirip bir kazan içerisinde pişirerek oluşturdukları bir üründür. Oradaki mesaj elimizde ne varsa onu paylaşmamızdı. Bugünlere kadar gelen geleneğimizi ve adetimizi paylaşma duygusu içerisinde her zaman canlı tuttuk ve bu geleneğimizi yaşattık. Bu noktada aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur."

