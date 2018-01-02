Kocasinan Belediye Meclisi toplandı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 18 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, Erkilet Zade, Erkilet General Emir, Erkilet, Uğurevler, Şeker, Sümer, Serçeönü, Karpuzatan ve Oymaağaç mahallelerinin imar planları görüşülüp, karara bağlandı.

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılında daha fazla yatırım ve proje yapacaklarını belirterek, 2018 yılının bir önceki yıldan daha verimli ve daha bereketli geçmesi dileğinde bulundu.