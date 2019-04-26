Kocasinan Akademi'nin teknoloji ürünleri sergilendi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nde eğitim gören çocukların ve eğitmenlerin hazırladığı bilim ve teknoloji alanındaki ürünler, özel bir okulun düzenlediği bilim şenliğinde sergilendi.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sergiyi gezenler, bilim ve teknoloji alanında yapılan ürünlere büyük ilgi gösterdi.

Sergiyi gezen öğrencilere yerli İHA üretimi, drone üretimi, gezegenler ve güneş sistemi gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençlerin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete açtıkları teknoloji merkezinde fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunduklarını belirtti.

Hedeflerinin yerli ve milli sanayinin temelini oluşturacak mühendis ve bilim adamları yetiştirmek olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz en güzel şekilde ortaya koyuyor. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu uzay ve havacılık alanında, gençlerimiz yerli ve milli olarak teknolojik ürünler üretiyor. Bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, yarın ülkemizin yerli ve milli üretimine katkı sağlayacak. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak, dünya ile rekabet edebilecek çocuklar yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz."