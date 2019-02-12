Kocasinan Akademi'den sergi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Akademi'nin tesislerinde öğrenim gören kursiyerlerin eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergiyi Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile gezdi.

Stantları beğeniyle inceleyen Çolakbayrakdar, el emeği göz nuru ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi aldı.

Ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirten Çolakbayrakdar, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, mahallelerde halkın rahatlıkla ulaşabileceği sosyal tesisler yaparak, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına herkesin eğitim alabileceği alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, Akın Mahallesi'nden her gün resim yapmak için Yakut Tesisi'ne gelen kursiyer Hacer Kaplan ve yaptığı çalışmalarla Sultan Sazlığını temalandıran 70 yaşındaki emekli öğretmen Aysel Özkaya ile yakından ilgilendi.

Ayrıca Kocasinan Akademi Yakut Tesisi kursiyerlerinden işitme engelli Hülya Temel'in duygularını aktardığı tabloları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Temel'le işaret diliyle sohbet etti.