Kocaeli'ye 7. Vestel mağazası

İSTANBUL (AA) - Vestel’in 25 yıldır Kocaeli bayisi olan Eren Group yedinci mağazasını Körfez ilçesinde açtı.

Vestel açıklamasına göre, Vestel’in 25 yıldır Kocaeli bayisi olan Eren Group yedinci mağazasını şehrin Körfez ilçesinde hizmete sundu.

Tuğrul Caddesi üzerindeki iki katlı 400 metrekarelik mağaza, müşterilerine akıllı telefondan, TV’ye, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine geniş ürün gamı ve züccaciye bölümü ile hizmet verecek.

Burada bir konuşma yapan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Vestel olarak, Türkiye’nin dört bir yanına Vestel teknolojisini ulaştırmak, vatandaşlarımızın teknolojiye erişimini sağlamak için çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Yanımızda bizimle birlikte yürüyen iş ortaklarımızdan aldığımız destekle her geçen gün biraz daha büyüyoruz. Bugün, Kocaeli’de 25 yıllık ortağımızla 7. mağazamızı tüketici ile buluşturmak bizim için gurur vesilesidir. Yeni mağazamızın herkes için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Eren Group’un sahibi Zekai İren ise "Eren Group olarak bugün yedinci mağazamızı açıyoruz. Körfez ilçesinde yaşayanları Vestel’le buluşturduğumuz için çok mutluyum. Kocaeli’ne yeni mağazalar da açacağız. 155 ülkeye ihracat yapan ülkemizin teknoloji şirketi Vestel’in iş ortağı olmaktan 25 yıldır büyük gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.