Kocaeli'deki öğrencileri taşıyan midibüs devrilmesi

KONYA (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Necati Enes Solak, memleketi Konya'da defnedildi.
Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Solak'ın cenazesi, merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi'ne getirildi.
Buradaki cenaze törenine Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aksaray'da polis memurluğu yaptığı öğrenilen baba Muhammet Solak ile yakınları katıldı.
Baba Muhammet Solak, cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı. Solak'ı Vali Pekmez teselli etti.
Necati Enes Solak'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Olay
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dün öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 13 yaşındaki Necati Enes Solak ve Tufan B. (27) hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı.