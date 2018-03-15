Koç Üniversitesi'nden yeni yüksek lisans programı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında uluslararası bir psikoloji yüksek lisans programı başlattı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, lisansını psikoloji alanında tamamlamış olan öğrencilere yönelik olan "Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Ortak Diploma Programı"nda başvurular kabul etmeye başlandı.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanan ve kısaca Global-MINDS olarak adlandırılan programa, lisansını psikoloji alanında tamamlayan öğrenciler başvurabilecek.



İki yıllık tezli psikoloji yüksek lisans programı olan Global-MINDS, sosyal ve kültürel çeşitlilik, kapsayıcılık ve uluslararası hareketlilik konularında ortaya çıkan zorluklara çözüm geliştirebilecek, sosyal etki yaratabilecek ve yapıcı politikalar üretebilecek nitelikli bilim insanları ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Programa katılanlar ayrıntılı teorik bilgileri öğrenmenin yanı sıra programa dahil en az iki üniversitede bir dönem geçirme zorunluluğu sayesinde kültürler arası deneyim elde etme ve kullanma fırsatı da yakalıyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, programa dahil kurumlar tarafından verilen ortak ya da çoklu diplomanın sahibi oluyor.



"Erasmus+ Key Action Projesi" kapsamında 2,6 milyon avro hibe alan, Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi'nin dahil olduğu programın ortakları arasında, Portekiz'den ISCTE Lisbon Üniversite Enstitüsü, Norveç'ten Oslo Üniversitesi, Polonya'dan SWPS Sosyal ve Beşeri Bilimler Üniversitesi, İrlanda'dan Limerick Üniversitesi bulunuyor.



Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Global-MINDS Programı ile dünyada sayılı kurumun hak kazandığı Erasmus Mundus (EMJMD) fonuyla desteklenen programlardan birine Türkiye'den ortak olan ilk kurum olma özelliğini taşıyor. Programla ilgili diğer ayrıntılar "http://global-minds.eu/" adlı sitede yer alıyor.

