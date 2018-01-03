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Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yeni kitap

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), tarih ve kent çalışmaları kategorisinde "Ütopya/Distopya: Tarihsel Olasılığın Koşulları" adlı kitabı yayımladı.Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Michael...

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:23
Koç Üniversitesi Yayınları'ndan yeni kitap
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İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), tarih ve kent çalışmaları kategorisinde "Ütopya/Distopya: Tarihsel Olasılığın Koşulları" adlı kitabı yayımladı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Michael D. Gordin, Helen Tilley ve Gyan Prakash tarafından derlenen kitap, Esma Kartal, Cem Kayalıgil ve Ayşegül Turan tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Zaman içinde bireylerin ve toplulukların ütopik gelecek kurgularını, bugünü değerlendirmenin bir yolu olarak nasıl kullandığını inceleyen kitap, ütopya ve distopya kavramlarına yeni bir bakış açısı getiriyor. Kitap, bu kavramlara taze bir bakış getirmeyi hedefliyor.

Geleceği bütün yönleriyle kurgulamak gibi iddialı bir programın çerçevesinden çıkarılan ütopya ve distopya, tarihselliği olan kategoriler olarak konumlandırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Koç Üniversitesi Yayınları
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