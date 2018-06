Koç Üniversitesi Yayınları'ndan Imprint dizisi

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yeni dizisi Imprint ile Türkçe edebiyatın çağdaş klasiklerini Türkiye'de yaşayan yabancı okurlarla buluşturuyor.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Yayınları ve Imprint Press iş birliğiyle yürütülen projeyle, Türkçe edebiyatın saygın isimlerinin sevilen eserleri özenli İngilizce çevirileriyle okurların beğenisine sunuluyor.

Dizinin yayımlanan ilk iki kitabı, İhsan Oktay Anar'ın "The Book of Devices"ı ile Ahmet Güntan'ın "The Tribe of the Esraris."i olacak.

Türkçe edebiyatın en özgün kalemlerinden biri olan İhsan Oktay Anar, Türkçede Kitab-ül Hiyel adıyla İletişim Yayınları tarafından yayımlanan "The Book of Devices" isimli romanında, üç kurmaca Osmanlı mucidinin yer yer komik, yer yer trajik hikâyelerini anlatıyor. Anar'ın okurlarının iyi tanıdığı ve sevdiği, Osmanlıcayla modern Türkçe karışımı, oyuncu ve eğlenceli bir dille yazılmış olan kitapta 19. yüzyıl başı İstanbul'u kanlı canlı bir karakter olarak sunuyor.

Ahmet Güntan'ın "Esrariler." adlı kitabının İngilizce çevirisi olan "The Tribe of the Esraris." ise Güntan'ın Türkiye ve dünyayla ilgili pek çok konudaki düşünce, soru ve tepkilerini içeren bir dizi şiirsel fragmandan oluşuyor. Felsefi bir günlük olarak da okunabilecek "The Tribe of the Esraris.", ünlü bir şairin içinde yaşanılan zamanlara düştüğü açık yürekli notlar olarak da görülebiliyor.