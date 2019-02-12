Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi açılışı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, "Türkiye'ye gelen araştırma fonlarının yaklaşık yüzde 30'u Koç Üniversitesi'ne gelmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın katılımıyla sosyal bilimler, tıp ve mühendislik alanlarındaki araştırmaları destekleyerek, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılacak yüksek katma değerli biyomedikal cihazları Türkiye’de üretmeyi amaçlayan Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) açılış töreni gerçekleştirildi.

Prof. Dr. İnan, törende yaptığı konuşmada, kendilerine sağlanan imkanların bilincinde olduklarını belirterek, bu araştırma merkezinin kendilerinden önce halkın ve milletin olduğunu söyledi.

Üniversiteler arasında oluşacak etkili ortaklıklarla Türkiye'nin büyük sıçramalara imza atabileceğini ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Bize destek sağlaması bizim için çok özeldir. Üniversitemizde yüksek sayıda öğrencimiz burslu olarak okumaktadır. 100 öğrenciden 40'ı tam burslu eğitim alıyor. Öğretim üyelerimizi dünya çapında arayarak alıyoruz. Üniversite idaresi olarak amacımız idare etmek değil yollarından çekilmek. Onların yapmak istediklerini kolaylaştırmak istiyoruz. İnsanlar en güzel şeyleri en serbestken üretiyorlar. Gerektiğinde destekler veriyoruz. Türkiye'ye gelen araştırma fonlarının yaklaşık yüzde 30'u Koç Üniversitesi'ne gelmektedir."

İnan, Vehbi Koç Vakfı'nın üniversiteye cömert şekilde destek sunduğunu aktararak, "2015'te Cumhurbaşkanımızın onayıyla, 36 bin metrekarelik bilim ve teknoloji binamızı, vakfımızın da sağladığı 60 milyon dolarlık destek ile bitirdik. Üniversitemizin araştırma geliştirme alt yapısı için büyük önem arz ediyor." dedi.

- "Bu merkez Türkiye için bir fırsat"





KUTTAM Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, bu merkezin Türkiye için bir fırsat olduğunu belirterek, KUTTAM'ın disiplinler arası duvarları yıkmayı hedeflediğini dile getirdi.

“Yaşam bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik ve tıp arasındaki eşsiz iş birliğiyle insan sağlığını ve refahını artırmayı amaçlıyoruz.” diyen Solaroğlu, KUTTAM'ın tüm kurum ve kuruluşlara kapılarını 7/24 açtığını söyledi.

Solaroğlu, ilaç firmaları, tıbbi cihaz üreticileri, bir fikri olan akademisyenler ile her konuda iş birliğine fırsat tanıdıklarını aktararak, tüm teknolojilerini paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan katkıdan dolayı müteşekkir olduklarını belirten Solaroğlu, "Bu kurumda çalışan yöneticiler, akademisyenler ve öğrenciler olarak bu katkının sağlanmasında her vatandaşımızın alın teri ve hakkının olduğunun bilincindeyiz. Bize sağlanan olanakların bir kuruşunun bile israf edilmediğinden ve edilmeyeceğinden emin olunuz." diye konuştu.

Törende ana konuşmacı olarak yer alan Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası sahibi, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Direktörü Prof. Dr. Metin Sitti ise tıbbi teknolojik çözümlere ilişkin sunum yaptı.

