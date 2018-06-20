KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki KOBİ'lere makine teçhizat kredi faiz desteği verileceği bildirildi.

KOSGEB Kırşehir İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayisinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin, yerli ve yeni makine teçhizatı alımı için kredi faiz desteği kullanabileceği belirtildi.

İşletmelerin kullanacağı kredi miktarının en fazla 300 bin lira olacağı ifade edilen açıklamada, faiz ve kar payı bedellerinin KOSGEB tarafından karşılanacağı dile getirildi.

Açıklamada, başvuruların 1 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılabileceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Krediler ilk 6 ayı ödemesiz, kalanının üçer ay eşit taksitler halinde 36 vadeli olarak uygulanacaktır. Programdan yararlanmak isteyen işletmeler KOSGEB'in resmi internet sitesinde, KOBİ/Girişimci menüsünden '2018 Yılı Mekine Teçhizat Kredi Faiz Desteği' bölümünden yapılabilecektir. Başvuru formu da aynı adres üzerinden doldurulabilmektedir."