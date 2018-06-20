KOBİ'lere makine teçhizat kredi faiz desteği

SİVAS (AA) - KOSGEB tarafından imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için sağlanacak makine teçhizat kredi faiz desteği için başvuruların kabul edilmeye başlandığı bildirildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, yaptığı açıklamada, KOSGEB veri tabanına kayıtlı imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelere yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlayan Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programına başvuraların başladığını kaydetti.

Program kapsamında işletmelerin kullanacakları kredilerin 300 bin liraya kadar olan kredi faizinin ya da kar payı giderlerinin KOSEB tarafından karşılanacağını, böylece sıfır faizli destek kredisi sağlanmış olacağını aktaran Köksal, "İşletmeler ilk altı ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde 36 ayda borçlarını ödeyecektir." açıklamasında bulundu.

Köksal, kredi faizi desteği için 1 Ağustos 2018 tarihine kadar KOSGEB resmi internet sitesinden başvurulabileceğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Gerekli inceleme, onay ve revizyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuru sahipleri desteklerden yararlanmaya hak kazanacaklar. Kredi kullandırma banka tarafından yapılacak olup, kredi tutarı tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespit ive periyodik kontrolü banka tarafından yapılacak. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu AŞ sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir."