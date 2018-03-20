KOBİ'lere 2,9 milyon lira destek sağlandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) kapsamında, 11 firmaya 2 milyon 907 bin 102 liralık destek sağlandı.

Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik KOSGEB tarafından yürütülen KOBİGEL'e 11 firmanın yaptığı başvuruların kabul edilmesi dolayısıyla Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, destek almaya hak kazanan 11 firmanın yaklaşık 3 milyon liralık destek almasının önemli olduğunu belirterek, "Bu Kırıkkale'de ilk oldu. Bundan sonra diğer firmalar da KOSGEB'in kapısını çalacak. Artık katma değer yaratabilecek ürünler çok önemli. İnşallah sizlerin bu destekle yapacağınız çalışmalarla istihdam artacak." diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da programa 20 firmanın başvurduğunu ve bunlardan 11'inin destek almaya hak kazandığını belirtti.

- Yeni çağrı ilanına çıkılacak

KOSGEB İl Müdürü Köksal Özen ise program hakkında bilgi vererek, proje başvurusu yapan 11 firmanın, 2 milyon 907 bin 102 liralık destek almaya hak kazandığını belirtti.

Firmaların bu aşamadan sonra 30 gün içerisinde müdürlüklerine taahhütname sunmaları gerektiğini aktaran Özen, şunları kaydetti:

"Bu yıl yeni bir KOBİGEL çağrısına çıkacağız. 27 Mart'ta bir çalıştay düzenleyeceğiz. Yeni dönemde de bölge ağırlık bir çalışma yapacağız. 2018'deki hedefimiz, 11 firma değil, 21 işletmeye 6 milyonluk bir desteğe ulaşalım istiyoruz. Bunu da yapabiliriz."