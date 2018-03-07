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KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı

NİĞDE (AA) - "KOBİ Gelişim Destek Programı" bilgilendirme toplantısı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.Vali Şimşek, valilik toplantı salonundaki programda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:19
KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı
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NİĞDE (AA) - "KOBİ Gelişim Destek Programı" bilgilendirme toplantısı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı.

Vali Şimşek, valilik toplantı salonundaki programda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) özel sektörün gücüne güç katmak için tüm kaynaklarını seferber ettiğini söyledi.

Toplantıda, ülkenin ve Niğde'nin kalkınmasının özel sektörün gücüyle olacağını belirten Vali Şimşek, "KOSGEB ekonomik hayatın, üretimin ve istihdamın destekleyici kurtuluşlarından biri. KOSGEB bir yandan desteklediği AR-GE projeleriyle katma değeri yüksek ülkemizin stratejik önceliklerine uygun üretimin yapılmasını teşvik ederken diğer yandan girişimcilik destekleriyle girişimcilik kültürünü geliştirmeye ekonomik çeşitliliği arttırmaya çalışmaktadır.

Son dönemde AR-GE'si yapılan ürünlerin seri üretimine dönük yatırımlar ve ithal ara malların ülkemizde üretilmesi için 5 milyon liraya kadar destek verilen iki farklı programla Niğde'mizin kullanıma açılmıştır. Siz değerli KOBİ'lerimizden yüzde yüz destekli bu programlara başvuru yapmanızı Niğdemizin ekonomik gücüne güç katmanızı bekliyoruz." dedi.

- KOSGEB yardımları

KOSGEB'in Niğde'de 2017'de 294 işletmeye 4 milyon lira destek sağladığı aktaran Şimşek, şöyle devam etti:

"KOSGEB, 2013'ten bu yana 586 farklı işletmeye 10 milyon lira fon aktardı. İlimizde çeşitli kurumlar iş birliğinde 2017 yılında 30 olmak üzere toplam 118 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitimlerle 4 bin 244 katılımcı, girişimcilik konusunda eğitildi. Bu katılımcılardan 204'ü işletmesini kurdu ve KOSGEB'den toplam 4 milyon 694 bin 940 lira destek aldı. 2017'de 53'ü kadın olmak üzere toplam 132 yeni girişimciye 2 milyon 314 bin 338 lira destek verildi.

Bugün burada toplanma sebebimiz KOBİGEL Programı 'Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması' çağrısına başvuru yapan KOBİ'ler arasında ilk 3 bine giren Arçim Makine Ltd. Şti., Asrım Sağlık Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., BTG Bilişim Ltd. Şti., Ektaş Mozaik Ltd.Şti., Niğmer Mermer Ltd. Şti., Mertaş Mermer Ltd. Şti, Özgür Kaymaz Makine Ltd. Şti ve Yusuf Sarı-Halil İbrahim Yufka Kadayıf isimli değerli KOBİ'lerimizi tebrik etmek ve başarılarını takdir etmektir."

Toplantıya Vali Şimşek'in yanı sıra, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile KOBİGEL projesi kapsamında destek almaya hak kazanan firmaların temsilcileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
KOBİGELKOSGEPNiğdeNiğde Valisi Yılmaz Şimşek
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