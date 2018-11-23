KOAH farkındalığı için fidan dikildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Sağlık Müdürlüğünün, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği etkinlikle fidan dikimi yapıldı.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KOAH konusunda toplumsal farkındalık oluşturma amacıyla müdürlüğün Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Birimi koordinesinde, Akçaağıl köyü orman sahasında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

"Her Adımda Sağlıklı Nefese" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, KOAH’ın sigara kullanımıyla doğrudan etkili bir akciğer rahatsızlığı olduğunu belirtti.

Bu hastalığa karşı farkındalık oluşturmak için ağaç dikerek oksijen miktarının artırılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Biz en azından oksijen miktarını arttırarak, kirliliği önleyip bu hastalığa yakalanma oranını azaltmaya çalışıyoruz. KOAH, zararlı toz, gaz ve parçacıkların solunması sonucu hava yollarında ve akciğerlerde gelişen mikrobik olmayan iltihabın neden olduğu, hava yollarının daralması ve tıkanması ile sonuçlanan genellikle ilerleyici özellikte bir hastalıktır. Toplumumuzda 40 yaş üstü her beş kişiden birinde KOAH vardır. KOAH için dünyada en yaygın görülen risk faktörü sigara dumanıdır. Sağlıklı Yaşam Aracımızla, sağlık personellerimiz tarafından KOAH için il merkezi ve ilçelerimizde yıl boyunca solunum fonksiyon testi yapmaktayız."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Ertürk ise KOAH'dan korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Fidan dikim etkinliğine Kamu Hastaneleri Başkanı Mustafa Avcu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Serdar Duru, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları ve şube müdürleri de katıldı.