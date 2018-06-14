KMÜ'ye Tıp Fakültesi kuruluyor

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, rektörlük görevinin başlangıcından günümüze kadar geçen süreçte üniversitede Tıp Fakültesi kurulmasına ilişkin temennilerin kendisine devamlı olarak iletildiğini belirtti.

Başta KMÜ ailesi olmak üzere Karaman kamuoyunun yakından takip ettiği ve sonucunu merakla beklediği Tıp Fakültesi projesinde nihayet beklenen haberin geldiğini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar söylenti ya da temenni şeklinde sürekli olarak dillerde dolaşan Tıp Fakültesi hayali artık gerçek oldu ve üniversitemiz çok değerli bir fakülteye kavuştu. Şahsım ve ekibim olarak üniversitemizin akademik anlamda daha ileri seviyelere taşınması, ülkemizde ve dünyada hak ettiği konuma ulaşması ve uluslararası bir üniversite kimliğine kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda sarf ettiğimiz çabaların güzel bir şekilde sonuçlanması, beklentilere olumlu bir şekilde karşılık verebilmek bizleri son derece mutlu etmiştir. Yeni kurulan Tıp Fakültemizin, üniversitemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan, milletvekillerimiz Recep Şeker ve Recep Konuk, Karaman Valimiz Fahri Meral, Belediye Başkanımız Ertuğrul Çalışkan olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum."