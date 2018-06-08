KMÜ'ye Diş Hekimliği Fakültesi inşaat protokolü

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı arasında protokol imzalandı.

Üniversite yerleşkesinde Diş Hekimliği Fakültesi binası inşa edilmesini öngören "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Yapım ve Bağışlama Protokolü", KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ile Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Sonay Gürgen'in katılımıyla imzalandı.

Selçuk Ecza Deposu A.Ş.'nin İstanbul’daki Genel Merkezinde düzenlenen imza töreniyle hayata geçen protokol kapsamında Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından Diş Hekimliği Fakültesi binası inşa edilerek, KMÜ'ye bağışlanacak.

Binanın gereksinim duyduğu iç donanım; her türlü döşeme ve demirbaş eşyaları ile tüm araç gereçler ve personel atamaları KMÜ tarafından sağlanacak. Diş Hekimliği Fakültesi binası KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi içerisine 12 bin 800 metrekare alana kurulacak olup beş kattan oluşacak ve yapı ruhsatını müteakip üç yıl içerisinde tamamlanacak.

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Rektör Akgül, KMÜ olarak yeni fakülte kurulmasına ilişkin bir protokol daha imzalamış olmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi.