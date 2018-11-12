KMÜ'nün uluslararası öğrencileri dostluk maçı yaptı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KARDİL) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, dostluk maçında bir araya geldi.



Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) KARDİL'de Türkçe öğrenen uluslararası öğrencileri, kaynaşma sağlamak amacıyla düzenlenen futbol maçında mücadale etti.

KARDİL Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz, maç öncesi yaptığı konuşmada, 11 farklı ülkeden 85 yabancı öğrencinin Türkçe öğretimini sürdürdüğünü belirtti.



Öğrencilere Türk dilinin başkenti Karaman'da daha verimli ve eğlenceli bir eğitim verebilmek amacıyla çaba gösterdiklerini ifade eden Göz, şunları kaydetti:



"Onların bu tip sosyal faaliyetler içinde yer almaları gerek kendi aralarındaki kaynaşmaları gerekse üniversitemize, ilimize ve ülkemize alışmaları için büyük bir önem taşıyor. İlerleyen zamanlarda yine bu tip etkinliklerle eğitimimizi daha zevkli hale getirmek ve öğrencilerimizi yabancı oldukları bu şehirde mutlu etmek için gayret göstermeye devam edeceğiz."



Öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak ve üniversiteye uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen maç, öğrencilerin tatlı rekabetine sahne oldu.

