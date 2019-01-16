KMÜ'de yeni bir yüksek lisans programı açıldı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) 2019 yılında, Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla KMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Gıda Mühendisliği II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programının açılması uygun görüldü.

Kararın ardından KMÜ bünyesinde Gıda Mühendisliği II. Öğretim Tezli Yüksek Lisans Programı açılmasıyla birlikte Fen Bilimleri Enstitüsündeki yüksek lisans programı sayısı 12'ye çıktı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, KMÜ olarak 2018 yılında sürdürmüş oldukları akademik gelişimlerini 2019 yılı içerisinde de hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, ihtiyaca yönelik olarak açtıkları her bölüm ve program ile hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

