KMÜ'de yeni bir araştırma merkezi kuruldu

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

9 Haziran 2019 tarihli ve 30796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararla faaliyete geçen merkez ile yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak ve konu ile ilgili eğitimler vermek amaçlanıyor.

Ayrıca üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, akademik başarılarının arttırılması, kariyer gelişmelerine katkı sağlanması amacıyla Merkeze başvuran bütün bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmak hedefleniyor.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yaptığı yazılı açıklamada KMÜ bünyesinde kurulan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Rektör Akgül açıklamasının devamında, "Merkezimizde sunacağımız psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ile öğrencilerimizin eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için de fırsat yaratmış olacağız. Yeni kurulan merkezimizin üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



