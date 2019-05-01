KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İnsan Hak ve Hürriyetleri Öğrenci Topluluğu tarafından "Unutulan Vatan Doğu Türkistan" konulu konferans düzenlendi.



Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdulahad Abdurrahman, KMÜ konferans salonunda, 40 milyonluk nüfusa sahip Doğu Türkistan'da Uygur, Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek ve Tatar Türkleri ile Han Çinlilerinin yaşadığını belirtti.



Doğu Türkistan'ın yer altı kaynaklarının bu bölgenin başına sürekli olarak iş açtığını ifade eden Abdurrahman, "2016 yılından bu yana orada bulunan ailemden haber alamıyorum. Doğu Türkistan dış dünyaya kapatılmıştır." dedi.

Her geçen gün yeni uygulamalarla Doğu Türkistan'da yaşayan halkın yaşamının zorlaştığını anlatan Abdurrahman, "Çin, tarihten beri bunu yapa yapa bugüne kadar gelmiştir, fakat başaramamıştır. Bundan sonra da başaramayacaktır. Ümitsiz olmamamız gerekiyor." diye konuştu.



