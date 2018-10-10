KMÜ'de tiyatro gösterisi

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) "Kara Geceden Ak Güne" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Oyun öncesinde Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet Aydoğdu ile Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu Başkanı Safiye Demir birer konuşma yaptı.

Ardından, KMÜ Sinema ve Tiyatro Öğrenci Topluluğu, Yadigarı Tiyatro Ekibi üyeleri ve Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin oynadığı, yönetmenliğini Suat Karaman'ın üstlendiği "Kara Geceden Ak Güne" adlı oyunu sahneledi.