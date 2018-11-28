KMÜ'de konferans

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Etik Öğrenci Topluluğu tarafından "Flört Şiddeti" konulu konferans düzenlendi.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Sosyolog Semra Yeşilırmak, KMÜ konferans salonundaki konferansta, ayrımcılık ve eşitsizliğin bireyleri, aileyi, toplumu ve ülkeyi olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

"Kalıp yargılar beynimizdeki resimlerdir" diyen Yeşilırmak, şunları kaydetti:

"Ayrımcılık ise bir grubu veya grubun üyelerine karşı kalıp yargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili süreçtir. Kadınlar ve erkeklere ilişkin kalıp yargılar, kadınların ve erkeklerin hangi işleri yapıp hangilerini yapamayacakları konusunda katı kalıplara dönüştüğünde fırsat eşitsizliğinin temelleri atılmış oluyor. Şiddet en çok kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, göçmenlere, evsizlere, mültecilere yönelmektedir."

ŞÖNİM Psikoloğu Hülya Akman flört şiddetinin zarar verici davranışlar, partneri kontrol etmek için sözel, duygusal, sanal, fiziksel ya da cinsel şiddetin uygulandığı veya tehdit olarak kullanıldığı pek çok farklı biçimde gerçekleşebildiğini söyledi.



